Mas 'heel blij' na nieuwe tweede plaats maar ziet aspect waar hij nog beter moet in doen ten opzichte van Roglič

Enric Mas toonde zijn potentieel voor het eerst bij Quick.Step. Met zijn tweede plek achter Roglič in de Vuelta heeft de Spanjaard nog eens laten zien hoe ver hij kan geraken in het groterondewerk. Mas deed zo even goed als in de Vuelta van 2018.

Welk gevoel overherst bij hem? "We moeten heel blij zijn." De weg naar die tweede plaats was als ploeg zeker niet evident. "Drie ploegmaats belandden in het ziekenhuis na alles te hebben geriskeerd, dat is hard. We verlaten de koers met een podiumplaats, een grote trots voor heel de ploeg."

Ook de laatste opdracht in de Vuelta, de tijdrit, verliep niet helemaal zonder zorgen. "Op het einde van de tijdrit kwam de pijn vanwege mijn val terug. Ik kon het tijdritstuur niet vasthouden en reed alsof ik op een gewone fiets zat. Ik ben blij dat het in deze tijdrit niet meer ging om eindwinst tussen mij en Primož, want hij zou die van me afgepakt hebben", lacht Mas.

BETER DOEN OP AANKOMSTEN BERGOP

De renner van Movistar eindigde tweede, maar wel ruim vier minuten achter Roglič. Hoe kan Mas nog dichterbij komen? "Tijdens een overleg met mijn coach besefte ik dat ik beter moet doen bij de aankomsten bergop, want Roglic en anderen pakken daar tijd op mij die ik niet zou mogen verliezen. Dat is een aspect waar ik beter moet in worden."