Paralympische medaillewinnares Griet Hoet krijgt huldiging en staande ovatie: "Wetteren kermis is altijd een feest"

Een huldiging is wel het minste wat Griet Hoet (links), de paralympische medaillewinnares, verdient. Hoet was één van de vele Belgische helden op de voorbije Paralympische Spelen. Samen met stuurvrouw Anneleen Monsieur pakte ze brons op de 1 kilometer tijdrit op de piste.

Dat is ook het wielerpubliek in Wetteren niet ontgaan. Daar gaat op deze maandag het Wetthra Dernyfestival door, dat is altijd de moeite. Griet Hoet, die geboren is in Gent en oorspronkelijk van Wetteren is, werd daar alvast hartelijk onthaald.

Griet Hoet werd er gehuldigd voor haar bronzen medaille op de Paralympische Spelen en werd door de enthousiaste Wetteraars getrakteerd op een staande ovatie. Een aantal van hen had ook al wat drank genuttigd, dat maakt het enthousiasme alleen maar groter.

Ik ben zeer blij met de erkenning

Hoet kan zich wel vinden in de gezellige sfeer die de activiteiten in Wetteren met zich meebrengen. "Ik ben zeer blij met de erkenning. Wetteren kermis is altijd een feest", weet de 43-jarige paracycliste.