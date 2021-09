Philippe Gilbert ontgoocheld dat hij niet geselecteerd is en hij doet nog een opmerkelijke vaststelling

Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde Philippe Gilbert niet voor het WK in eigen land en dat kwam toch aan.

Alle aandacht gaat naar Wout van Aert op het WK in Leuven. “Ik heb mijn diensten aangeboden, mijn ervaring, iemand die een sleutelrol kan spelen. Mijn persoonlijke ambities had ik 100% aan de kant geschoven”, klinkt het in een videoboodschap.

Daarbij denk Gilbert terug aan vroeger. “Ik wou me echt smijten voor die selectie, om zo ongeveer dezelfde situatie te creëren als bijvoorbeeld in 2005 met Tom Boonen in Madrid, zoals mijn persoonlijke overwinning in Valkenburg en die van Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio. Ik wou zo’n magisch moment graag nog eens beleven.”

En dan is er Gilbert nog iets opgevallen. “Ik ben natuurlijk ook teleurgesteld voor Lotto, één van de grootste sponsors van het wielrennen in België. Ik denk dat het voor een organisatie als die in België niet slecht had geweest om er een renner van Lotto bij te hebben, ook al moeten politiek en sport misschien niet worden gemengd”, klinkt het nog.