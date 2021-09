Remco Evenepoel laten aanvallen kan de Belgische ploeg in een zetel zetten

Nu de WK-selectie bekend is en Remco Evenepoel daar deel van uitmaakt, kan het speculeer over alle mogelijke wedstrijdscenario's beginnen. Van Aert is de uitgesproken kopman, maar Evenepoel is uiteraard niet zomaar een renner. Gaan die twee samen?

Tot dusver is er niets dat erop wijst van niet, maar het doet wel de discussie oplaaien over welk soort rol Remco Evenepoel heeft op het WK, met het parcours van dit jaar. Een bepaalde aanpak kan zijn: gaan voor het controleren van de koers en enkel dat. Dat houdt in dat België zich louter bezighoudt met het terughalen van vluchters, opdat Wout van Aert dan aan de aankomst kan sprinten voor de wereldtitel.

Kan Evenepoel dan ingezet worden in die tactiek? Ja, want Remco Evenepoel heeft ook al wel eens aan de kop van het peloton gesleurd in wedstrijden. Dat veroorzaakte wel eens meer schade dan op dat moment voorzien was. Van de acht Belgische renners dat aan de start komt van de wegrit, mag wel verwacht worden dat ze klaar zijn om allen een hoog niveau te halen op het WK.

GELIEFKOOSDE KOERSWIJZE

Toch pleiten wij er voor om de aanvaller in Remco Evenepoel zijn ding te laten doen. Ten eerste omdat dat de manier is waarop hij zelf het liefst koerst. Ten tweede omdat de Belgische ploeg er ook veel voordeel uit kan halen. Dat moet dan wel vroeg genoeg in de koers gebeuren en op een stuk parcours dat dit ook toelaat.

© photonews

De zes hellingen op de omloop in Leuven bieden hiertoe meer dan genoeg mogelijkheden. Laat Evenepoel maar aanvallen. Zijn landgenoten kunnen zich dan bekommeren over de positie van Wout van Aert en eventueel gaten dicht rijden. Maar in theorie is het dan vooral aan de andere landen om achter Evenepoel te rijden. Dat brengt de Belgische WK-ploeg in een zetel.

SOLO OF IN EEN GROEP MAAKT GROOT VERSCHIL

Kent Evenepoel een goede dag, dan gaan die andere wielernaties zichzelf alleszins danig vermoeien om hem terug te kunnen halen. Is Evenepoel alleen weg, dan komt de verantwoordelijkheid volledig bij de tegenstand te liggen. Is hij niet alleen, dan weten de Belgen dat ze met Van Aert een betere kans maken. Wout van Aert is best gebaat bij een harde koers, zijn kansen stijgen dan alleen maar indien Evenepoel teruggegrepen wordt.