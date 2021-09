Roglič aan het feest met grootste marge in Vuelta tot dusver: "Niet te geloven, elke manier van winnen is fantastisch"

Primož Roglič is als goede wijn: elk jaar nog een beetje beter. In de Vuelta staat er alvast geen maat op hem. Opnieuw schreef hij de derde grote ronde van het jaar op zijn naam, deze keer met een wel heel ruime marge. Meer dan vier minuten had Roglič over op naaste 'belager' Mas.

Als dat geen reden tot feesten is. Als toetje op de taart pakte Roglič op de slotdag ook nog eens uit met een tijdritzege. "Het was weer een mooie dag en het waren drie prachtige weken. Ik ben erg blij voor mezelf en de jongens om me heen. Dit is echt een teamprestatie."

Was hij tijdens die tijdrit al aan het denken aan de eindzege? "Het was nog een zware laatste etappe. Toch heb ik onderweg genoten van de menigte en de steun. Ik probeerde me vandaag alleen op de etappe te focussen en mijn uiterste best te doen."

Ik ben vereerd om voor de derde keer te winnen

Vorig jaar won Roglič de Vuelta met een voorgift van slechts iets meer dan twintig seconden op Carapaz. In 2021 is de voorsprong van de Sloveen op de nummer 2 meer dan 4 minuten. "Het is niet te geloven, het is te gek. Soms win je met een groot verschil, soms met een beetje. Maar elke manier van winnen is fantastisch. Ik heb mijn best gedaan en ervan genoten. Ik ben vereerd om voor de derde keer te winnen."