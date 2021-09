Van Aert en Evenepoel reageren op WK-selectie: "Bondscoach heeft goed werk geleverd" en "Er kan zoveel gebeuren"

Wout van Aert en Remco Evenepoel staan op 26 september samen aan de start van de WK-wegrit. Van Aert als kopman, maar Evenepoel heeft ondertussen toch ook een bepaalde status. Beide renners reageerden al op de selectie die bondscoach Vanthourenhout bekendmaakte.

De uiteindelijke selectie van bondscoach Vanthourenhout was voor Wout van Aert geen verrassing. "Ik wist wat hij zou aankondigen", bevestigt Van Aert aan Het Laatste Nieuws. "Ik ben blij dat hij de selectie heeft gemaakt. Had ik het zelf moeten doen dan waren er hier en daar misschien wat andere keuzes geweest, maar Sven heeft goed werk geleverd. Sven is altijd duidelijk geweest tegen iedereen."

Wat vindt Van Aert ervan dat Evenepoel ook meegaat naar het WK? "Ik hoop eerst en vooral dat hij goed kan herstellen na zijn maagproblemen in de Benelux Tour. Hij is iemand die angst in boezemt bij de tegenstand en dat moeten we uitspelen, maar ik ga er vanuit dat in de finale mijn kaart wordt getrokken."

© photonews

Diezelfde Evenepoel heeft ook al nagedacht over de mogelijke scenario's. "Alles staat in functie van Wout, maar met bepaalde koerssituaties weet je nooit. Er kan zóveel gebeuren, maar dat is in elke wedstrijd zo. Als we de finaleronden van Leuven bereiken met Wout erbij, dan is het heel simpel. Hij heeft ook de meeste kans om het af te maken. Iedereen weet wat hij moet doen als Wout erbij is, en ook als hij er niet meer bij is."

Wat als er met Van Aert iets gebeurt? "Dan zijn we flexibel genoeg om voor plan B of plan C te gaan, laat ons hopen dat het niet nodig is. Ik denk dat het logisch is dat als er gekoerst wordt, we gewoon mee moeten zijn en de koers nooit moeten ondergaan. Wout kan ook niet op alles springen én ook in de finale nog 100 procent zijn. Daarvoor zijn wij er: meezitten als er vroeg gekoerst wordt en dan verdedigend rijden voor de kopman."