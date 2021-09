Van Aert hoeft stempel niet te zeer op WK-selectie te drukken en bespreekt de factor Evenepoel en Van der Poel

Wout van Aert heeft in de aanloop naar het WK met de pers gesproken. Evenepoel en Van der Poel, daar moet het dan ook over gaan. En over de invloed die Van Aert als kopman wel of niet heeft op een WK-selectie. Hij gaat zelf niet voor bondscoach spelen, verzekert Van Aert.

In HLN laat Van Aert verstaan dat de eindbeslissing over de selectie bij Sven Vanthourenhout ligt. "Ik wil geen bondscoach zijn. Ik wil dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Ik zou niet willen dat ik zomaar zeven namen mag aanduiden. Dan zou ik op een gegeven moment in het peloton rondfietsen met twintig Belgen achter mijn kont, die allemaal denken dat ze bij mij de selectie gaan binnenhalen."

TE VAAK GEEN DUIDELIJKHEID

Die perceptie was sowieso misschien wel gaan spelen. "Ik heb gelukkig niet veel koersen gereden de laatste tijd. Het zou anders wel gebeurd zijn." Van Aert heeft al aangegeven het aangenaam te vinden dat hij enige kopman is. "We zijn te vaak naar kampioenschappen gegaan waar er helemaal geen duidelijkheid was en waar iedereen vertrok met zijn eigen agenda. Om dan ter plekke te proberen op één lijn te komen."

REMCO ALS HELPER ZOU RAAR ZIJN

Dat is nu anders. "Als je nu de selectie aanvaardt, dan weet je je te vinden in dit plan en deze tactiek." Past een Evenepoel dan in dat plaatje? "Ik ben enige kopman. Dan is het heel raar dat Remco bij voorbaat als helper meegaat. Maar zoals hij de laatste weken rijdt, is hij een renner die in overweging zal worden genomen. Ik ben onder de indruk van het feit dat hij het dit jaar nog kan. Dat had ik na Tokio niet meer verwacht."

Ondertussen is de grote vraag ook of Mathieu van der Poel één van de tegenstanders zal zijn op het WK of niet. "Ik volg natuurlijk wel wat er over Van der Poel geschreven wordt. Het zal zeker een verschil maken, of Mathieu wel of niet start. Het is niet dat het in mijn voordeel of mijn nadeel is wanneer Mathieu wel of niet rijdt. Als ik wereldkampioen kan worden, moet ik een heel peloton kloppen."