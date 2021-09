Deceuninck-Quick-Step kan straffe statistiek voorleggen: eerste ploeg ooit dat het puntenklassement van de Tour de France en de Vuelta kan winnen in één seizoen

Deceuninck-Quick-Step is aan een uitstekend wielerjaar bezig en de Belgische ploeg kan nu ook een knappe statistiek voorleggen. Zo wonnen ze zowel het puntenklassement in de Tour de France als in de Vuelta en dat heeft nog nooit een andere ploeg hen voorgedaan.

Deceuninck-Quick-Step heeft al heel wat overwinningen geboekt dit seizoen en in de grote rondes is dat niet anders. Zo haalde Cavendish verschillende overwinningen binnen in de Tour de France, waardoor hij met de groene trui in Parijs stond.

Hetzelfde verhaal voor Fabio Jakobsen in de Vuelta. De Nederlander had ook de puntentrui beet in de Vuelta en daardoor is Deceuninck-Quick-Step nu de eerste ploeg dat in één seizoen de puntentrui kan pakken in de Tour en de Vuelta.