Junior Cian Uijtdebroeks trekt met medaillehonger aan het EK: "Goed, maar niet de favoriet"

Bij de junioren wil de 18-jarige Cian Uijtdebroeks op het EK zich laten zien. Zowel in de tijdrit als op de weg is hij medaillekandidaat.

Woensdag is er de tijdrit gepland. Een vlak parcours is niet meteen wat Uijtdebroeks graag heeft. "Ik ben zeker niet de topfavoriet op dit tijdritparcours", vertelde hij op een persmoment in het Italiaanse Trento. "De omloop is zeker niet ideaal voor mij. Indien het echt een parcours voor klimmers was geweest, dan zou ik durven zeggen dat ik favoriet ben. Maar hier vind ik het moeilijk om voorspellingen te doen.”

De ambities zijn wel duidelijk. “Ik hoop op een top drie, top vijf zou ook goed zijn. Ik heb zowel in de tijd- als in de wegrit dezelfde ambitie, hopen op een medaille. Ik weet dat ik een goede tijdrijder ben, maar ik roep niet dat ik favoriet ben, verre van. Al heb ik wel gepiekt naar deze periode, ik zou nu op mijn best moeten zijn. Dit is een EK, ik wil hier goed voor de dag komen."

Volgend jaar wordt hij prof, zonder belofterenner te zijn geweest. "Dat is een heel grote stap. Maar ik bekijk het wel nog om enkele koersen te rijden bij de nationale beloften. En bij Bora krijg ik de tijd om me te ontwikkelen. Ik moet niet meteen resultaten voorleggen. Ik zal ook nog veel kleine koersen rijden, alles ontdekken bij de profs en kan me verder ontwikkelen. Ik blijf rustig onder alle druk van buitenaf. Het is ergens normaal dat als een jonge gast nu goed rijdt, hij vrij snel op de radar komt en aandacht trekt.”