Slaat Wout van Aert opnieuw toe in de Tour of Britain? Jumbo-Visma één van de favorieten in de ploegentijdrit van vandaag

Nils Wens

Vandaag 09:48







Foto: © photonews

In de Tour of Britain wordt vandaag een ploegentijdrit afgewerkt. De renners rijden een tijdrit van 18 kilometer tussen Liandeilo en de National Botanic Garden of Wales. Jumbo-Visma is met Wout van Aert één van de favorieten voor de dagzege. Wout van Aert kon al een etappe op zijn naam schrijven in de Tour of Britain en vandaag wil onze landgenoot zijn tweede overwinning binnenhalen. Daar heeft hij wel de hulp van zijn ploegmaats voor nodig. Er staat vandaag namelijk een ploegentijdrit op het programma in de Britse rittenwedstrijd. Er wordt een tijdrit van 18 kilometer tussen Liandeilo en de National Botanic Garden of Wales. Slaat Wout van Aert opnieuw toe? Jumbo-Visma vertrekt alvast om 14u35.



