Yves Lampaert legt uit hoe er op het WK voor Wout van Aert gereden zal worden

Yves Lampaert is één van de acht Belgen die op het WK in actie zal komen. Hij moet Wout van Aert aan de regenboogtrui helpen.

Lampaert rijdt deze week in de Tour of Britain nog tegen Wout van Aert, op het WK in Leuven moeten ze de krachten bundelen.

Tactisch ligt het plan al helemaal op tafel. "We moeten Wout beschermen en hem in een zetel naar de finish brengen. Hoe we dat doen? Als er vluchten zijn, proberen we iemand mee te hebben. Maar dan leggen we alles plat natuurlijk. We komen niet op kop, we rijden gaten dicht als het nodig is”, vertelt Lampaert aan HLN.

“En we proberen er te zijn voor de lead-out in de sprint. Ik kan goed scheve situaties rechtzetten, vind ik. Ik ben een manusje-van-alles. Ik denk dat ik wel een drukke dag zal hebben. Maar het zal een toffe dag zijn."