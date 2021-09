🎥 Wat een inspanning! Wout van Aert ging wel heel diep in Tour of Britain

Wout van Aert sloeg vandaag de dubbel in de Tour of Britain. Hij pakte de ritzege én opnieuw de leiderstrui.

De vierde rit in de Tour of Britain was de koninginnenrit. Met een aankomst bergop leek spektakel gegarandeerd en dat kwam er ook.

Julian Alaphilippe en Wout van Aert wilden elkaar geen duimbreed toegeven in de sprint. Het leek alsof het om de wereldtitel ging.

Jumbo-Visma deelde achteraf beelden waarop te zien is hoe diep Wout van Aert wel ging.