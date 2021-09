🎥 Wout van Aert pakt de koninginnenrit in de Tour of Britain in de sprint tegen Alaphilippe

Op goed anderhalf kilometer van het einde van de vierde etappe leek Wout van Aert te moeten lossen op een aanval van Julian Alaphilippe.

Maar hij kwam terug. In de laatste honderd meters probeerde Alaphilippe nog eens weg te rijden. Van Aert ging op en over de Fransman naar de overwinning.

In de laatste meters probeerde Alaphilippe nog van zijn lijn af te wijken om Wout van Aert in te sluiten, maar dat lukte niet, omdat de aankomst in een kleine bocht naar die kant ging.

Wout van Aert neemt ook opnieuw de leiderstrui. Hij heeft door de bonificaties 2 seconden voorsprong op Hayter.

