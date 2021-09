Cian Uijtdebroeks pakt zilver op vijf seconden Segaert: "Het hoogst haalbare door parcours"

De Belgische junioren pakten op het WK tijdrijden goud en zilver. Topfavoriet Uijtdebroeks moest genoegen nemen met het zilver.

Uijtdebroeks behoorde tot de topfavorieten, maar had de grootste concurrentie niet uit eigen land verwacht. “Ik had niet gedacht dat we één en twee zouden zijn”, vertelt Uijtdebroeks. “Op dit vlakke parcours, waar aerodynamica een grote rol speelt, had ik Alec ook wel bij de favorieten gerekend, maar ik verwachtte ook de Noren en de Duitsers.”

Het was schrikken bij het eerste tussenpunt. “Toen ik aan het tussenpunt doorkwam, hoorde ik in m’n oortje dat ik tweede was en daarna dat Alec eerste was. Ik dacht bij mezelf dat het bijna niet kon dat er niemand meer tussen zat. Voor mij was tweede het hoogst haalbare. Bergop was het meer in mijn voordeel geweest, maar ik ben zeer tevreden.”