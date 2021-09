VOORBESCHOUWING: eerste keer triomf voor ander land dan Nederland op EK tijdrijden bij de vrouwen?

Sinds 2016 staat het EK jaarlijks op het programma. Bij het tijdrijden bij de vrouwen pakte Nederland jaar na jaar telkens de gouden medaille. Dit jaar zou het wel eens anders kunnen zijn, met enkele specialistes bij Oranje die ontbreken. Doorbreekt Marlen Reusser de hegemonie?

Als één dame dat in haar mars heeft, dan is het wel Marlen Reusser. De Zwitserse won vorige week nog de tijdrit in de Simac Ladies Tour met 18 seconden voorsprong op Ellen van Dijk. Dat zou ook nu wel eens haar grootste concurrente kunnen worden. Bijgevolg heeft Reusser de beste papieren. Die tijdritzege in Gennep was over een afstand van 17 kilometer, in Trento zal er 22 kilometer tegen de tijd gereden worden.

Die vijf extra kilometer zullen zeker geen probleem zijn voor Reusser, al staat elke tijdrit natuurlijk op zichzelf en is het ene parcours het andere niet. Het tijdritparcours is overigens biljartvlak, dat wijst dus ook niet meteen op veel verrassingen. Geen Van Vleuten of Van der Breggen op dit EK. Reusser wist zich in de tijdrit op de Spelen al tussen hen te positioneren, nog een teken dat zij de te kloppen vrouw is.

© photonews

Wie zou Nederland dan wel nog aan goud kunnen helpen? Viervoudig Europees kampioene Ellen van Dijk uiteraard. Met vier zeges in vijf EK-tijdritten is haar dominantie in dit kampioenschap immens. Ze werd vorig jaar opgevolgd door Van der Breggen, die haar wereldtitel dus niet zal verdedigen. Prologen incluis reed Van Dijk dit jaar al vijf tijdritten. Drie keer won ze, twee keer was ze tweede. Statistieken die genoeg zeggen.

Op zijn minst is Van Dijk een grote kanshebber op een medaille en ook haar landgenote Riejanne Markus zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. De renster van Jumbo-Visma test zichzelf niet heel vaak in het individuele tijdritwerk, maar is wel een hardrijdster en verkeert in goede vorm. Bovendien krijgt ze een parcours op haar maat.

© photonews

Er is uiteraard nog andere concurrentie uit het buitenland. In de eerste plaats met Lisa Brennauer, de vierde best geplaatste Europese renster uit de olympische tijdrit. Haar landgenote Lisa Klein haalde onlangs de top vijf in de tijdrit in de Simac Ladies Tour en hetzelfde kan gezegd worden van de Deense Emma Norsgaard. Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel starten voor België met bescheiden ambities.

ONZE STERREN VOOR HET EK TIJDRIJDEN BIJ DE VROUWEN:

*** Marlen Reusser

** Ellen van Dijk

* Lisa Brennauer - Lisa Klein - Riejanne Markus - Emma Norsgaard