22-jarig Deens tijdrittalent voor de tweede keer Europees kampioen tegen de klok bij de beloften, Van Eetvelt negende

In 2019 konden we zijn tijdrittalent al bewonderen op het EK bij de beloften. Dat herhaalde de Deen Johan Price-Pejtersen opnieuw twee jaar later. Er stond geen maat op hem in de straten van Trento. Price-Pejtersen knalde dan ook naar zijn tweede Europese titel bij de U23.

Arno Claeys en Lennert Van Eetvelt waren de twee Belgen aan de start van deze tijdrit. Claeys stond enige tijd in de top tien, maar speelde die plek kwijt toen de betere tijdrijders eraan kwamen. Van Eetvelt reed als derde laatste van het startpodium en begon meer dan behoorlijk: aan het tussenpunt was hij zevende. In het tweede gedeelte verloor hij nog twee posities: Van Eetvelt werd negende.

Eén van de grootste beloften in het werk tegen de klok is Johan Price-Pejtersen, de 22-jarige renner van Uno-X. De Deen was ruimschoots de snelste aan het eerste tussenpunt na 10,5 kilometer en bevestigde dat aan de aankomst. Het was de vraag of één van de laatste renners die vertrokken nog onder zijn tijd konden duiken.

BRONS VOOR HOOLE

Het antwoord: neen, niemand kwam zelfs maar in de buurt. Price-Pejtersen was voor de tweede keer Europees tijdritkampioen bij de beloften. De Noor Wærenskjold knalde wel nog naar de tweede plaats en deed 33 seconden langer over deze tijdrit dan de nieuwe kampioen. Minder dan een seconde zat er tussen Wærenskjold en de Nederlander Daan Hoole, die met zijn derde plaats de bronzen medaille uit de brand sleepte.