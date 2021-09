Beresterke Küng behoudt trui van Europees kampioen: "Op 19 september in Brugge hoop ik een andere trui te dragen"

Stefan Küng blijft een jaar langer Europees kampioen tijdrijden. Op het WK hoopt hij nog eens te doen wat hij nu in Trento klaarspeelde: mannen als Ganna en Evenepoel kloppen en de titel pakken. Zodat hij zijn sterrentrui kan inruilen voor een regenboogtrui.

Zijn tweede Europese titel op rij heeft Küng te danken aan een fenomenaal tweede deel in de EK-tijdrit. "Het is sowieso een heel snel parcours. In het tweede gedeelte had je wind in de rug. Het was belangrijk om de snelheid te behouden, met die bochten en smalle bruggen op het einde. Aan het tussenpunt waren de eerste twee nog binnen bereik."

Het geloof bleef dus steeds aanwezig bij Küng. "Ik wist dat ik het nog kon halen, want het is een kracht van mij om sterk terug te komen. Ik zat ook in mijn hoofd met het feit dat ik in de tijdrit in Tokio maar nipt tekort kwam voor een podiumplaats. Ik bleef pushen, want het kan erop aankomen."

SINDS SPELEN AAN HET TOEWERKEN NAAR WK

De Zwitser blijft dus in die trui van Europees kampioen rijden in de tijdritten. Alhoewel, het liefst verovert hij binnenkort ook de regenboogtrui. "Het is mooi dat ik opnieuw Europees kampioen ben. Het WK is mijn groot doel. Daar werk ik al naartoe sinds de Olympische Spelen. Op 19 sepemtber hoop ik in Brugge een andere trui te dragen."