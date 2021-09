Crossseizoen lonkt voor Aerts en Sven Nys: "Van Aert en Van der Poel zijn en blijven mensen die ook te verslaan zijn"

Het crossseizoen lonkt alweer om de hoek. In de ploeg van Sven Nys is Toon Aerts opnieuw de kopman. Eerste afspraak is de veldrit van Lokeren komende zaterdag. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen er daar nog niet bij zijn. Zij zitten nog met het WK op de weg in hun hoofd.

Ook op de weg staan er nog grote afspraken op het programma, maar ondertussen komt het veldritseizoen er al aan. Toon Aerts vraagt zich bij Sporza af hoe de waardeverhoudingen zullen zijn. "Je weet hoe goed je zelf bent, maar je hebt geen idee hoe ver de anderen al staan. In de cross rijden we ook rond met wattagemeters en wordt alles keurig bijgehouden, maar een echte wedstrijd is nog steeds andere koek."

© photonews

Zoals iedereen al een beetje gewend is, is er in de eerste crossen van het seizoen nog geen sprake van Van Aert, Van der Poel of Pidcock. "Enerzijds is het een voordeel dat ze er nog niet meteen zijn, anderzijds is het meteen van moeten voor de andere jongens", aldus Sven Nys. "Zonder de grote 3 leggen de renners zichzelf de druk op dat het nu of nooit is. Als ze die stress niet hebben, zie je ze soms boven zichzelf uitstijgen."

Blijft wel een feit dat een overwinning een pak haalbaarder is in het seizoensbegin dan in het allersterkste deelnemersveld. "Van Aert, Van der Poel en Pidcock komen nu eenmaal van een andere planeet. Maar het zijn en blijven mensen die ook te verslaan zijn", blijft Nys optimistisch. "Zo heeft Toon Aerts ook al de driekleur kunnen bemachtigen en wint hij nog steeds heel wat eindklassementen."