Kans voor vluchters vandaag in Tour of Britain? Heuvelachtig parcours, maar wel vlakke aankomst

Een nieuwe dag en dus ook een nieuwe etappe in de Tour of Britain. De renners rijden vandaag in de vijfde rit van de rittenwedstrijd van Alderley Park naar Warrington. Onderweg wachten drie beklimmingen.

Wout van Aert is opnieuw leider in de Tour of Britain en vandaag krijgt onze landgenoot misschien wel een kans om voor de derde keer in deze rittenwedstrijd een overwinning binnen te halen. Dan zal zijn team wel moeten werken, want de etappe van vandaag is ideaal voor vluchters.

Het peloton moet namelijk een etappe van 152 kilometer tussen Alderley Park en Warrington afwerken. Onderweg wachten drie beklimmingen (twee van derde categorie en één van tweede categorie), maar de aankomst is wel vlak. Krijgen we een vluchter die zal zegevieren of eindigt de rit toch op een massasprint? Deze namiddag krijgen we het antwoord.