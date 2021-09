Medaille op EK smaakt naar meer bij Remco Evenepoel: "Hopelijk samen met Wout van Aert op podium op WK"

Ook Remco Evenepoel zelf beschouwt zijn EK-medaille als een opsteker. Op het WK nog beter doen en daar samen met Wout van Aert op het podium staan, dat is de droom. Op het vlakke parcours haalde Evenepoel er op het EK het maximum uit. Dat was ook zijn conclusie.

"Ik denk niet dat er meer in zat. Op zo’n parcours liegen de tijden en de benen niet. Vooraf zei ik dat het podium lastig zou worden, maar ik sta er toch maar op. Ik heb alles gegeven en heb heel lang standgehouden", reageert Evenepoel bij HLN. Je kan natuurlijk altijd meer willen. "Klagen doe ik niet, ik ben heel blij. Een derde plaats is heel mooi met zulke concurrenten."

Het vlakke parcours was eerder in het voordeel van Küng en Ganna, mannen die voor Evenepoel eindigden. "Het eerste gedeelte ging nog op en af, waardoor ik gelijke tred hield. Maar tijdens het tweede deel was het volledig vlak en blies de wind in het voordeel. Daar haalden zij hun voordeel uit."

Ik heb Sven Vanthourenhout laten zien dat ik in orde ben

Waren er vooraf nog twijfels door zijn maagklachten tijdens de Benelux Tour, dan zijn die nu volledig van de baan. "Dit toont dat mijn maagklachten volledig achter de rug zijn. Een jaar na mijn val is het bovendien een mooie opsteker. Ik heb Sven Vanthourenhout laten zien dat ik in orde ben, dus hopelijk kunnen we zondag weer meedoen voor het podium", verwijst Evenepoel naar de EK-wegrit.

Uiteraard moet dit EK tijdrijden ook enigszins in functie van het WK tijdrijden gezien worden. "Ook voor het WK is dit een goed signaal. Die langere inspanning moet me nog beter liggen. Het is wel zuur dat Yves Lampaert nu niet mee kan, maar hopelijk kan ik samen met Wout van Aert op het podium staan. En hopelijk staat er dan één van ons helemaal bovenaan."