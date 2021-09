Net geen overwinning voor Alaphilippe in de Tour of Britain, maar: "We zullen veel vuur in onze benen hebben voor het einde van het seizoen"

Julian Alaphilippe is er niet in geslaagd om de vierde etappe in de Tour of Britain te winnen. De Franse wereldkampioen moest in de sprint enkele onze landgenoot Wout van Aert voor zich laten.

Julian Alaphilippe liet echter wel zien dat zijn seizoen zeker nog niet voorbij is. Zo maakte hij een sterke indruk in het slot van de Tour of Britain. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step is dan ook zeer gemotiveerd voor wat er nog allemaal komt dit seizoen. "Een klassieke tune vandaag in de Tour of Britain. Hartelijk dank aan het hele team van Deceuncink-Quick-Step voor het harde werk. Er ontbreekt niet veel, maar het is bemoedigend voor de toekomst. We zullen veel vuur in onze benen hebben voor het einde van het seizoen, het zal zich uitbetalen", aldus Alaphilippe op Twitter. Un air de classique aujourd’hui sur le @TourofBritain, un grand merci à toute l’équipe @deceuninck_qst pour l’énorme travail 👏🙏

Il manqué pas grand chose mais c’est encourageant pour la suite. Du feu dans les jambes pour la fin de saison, ca va payer 👊🔥



