Nu pas echt koude oorlog tussen Lefevere en Sam Bennett: "Ik ga hem terugpakken tot de stoom uit zijn oren komt"

Neen, het komt nooit meer goed tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett. Integendeel, het is oorlog tussen deze twee. Gezien de verwijten die Lefevere zijn renner maakte, leek het daar de voorbije maanden al op. Nu is het nog een graad erger.

Sam Bennett gaat immers voor Ierland meedoen aan de EK-wegrit. Terwijl hij voor Deceuninck-Quick.Step al maanden niet meer in actie komt vanwege een knieblessure. Daardoor ging Bennett onder andere niet mee naar de Tour de France. Lefevere trok de ernst van de blessure in twijfel, verweet Bennett een gebrek aan respect en heeft ook weinig begrip voor het feit dat de renner volgend jaar terugkeert naar Bora-Hansgrohe.

Dat Bennett nu plots zijn comeback maakt op de fiets, nota bene in een wedstrijd met 4000 hoogtemeters die hem dus niet meteen ligt, gaat er bij Lefevere niet in. "Wat hij nu doet, is 'en plein public' met mijn kloten spelen", zegt Lefevere in Het Nieuwsblad.

Volgens de CEO van Deceuninck-Quick.Step wil Bennett aantonen dat het de keuze van de ploeg is om hem niet op te stellen en schreef die laatste ook al een brief naar de UCI om aan te klagen dat Lefevere hem aanpakte in de media.

Lefevere is van plan om het loon van Bennett te halveren, omdat die naar kwader trouw zou handelen, aangezien hij geen trainingsfiles oplaadt en een operatie weigert. Sam Bennett mag zich dus aan één en ander verwachten. "Ik ga hem terugpakken tot het stoom uit zijn oren komt", klinkt het.