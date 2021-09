Valpartij en bonificatieseconden helpen sprinter van Ineos om leiderstrui over te nemen van Van Aert

Met zijn zege in de vierde rit was Wout van Aert in de Tour of Britain ook weer naar de leiding gesprongen in het algemene klassement. Gezien de minieme verschillen was het uitkijken of Van Aert zijn leiderstrui in de vijfde etappe ging behouden.

Op dat vlak was het vooral rekening houden met Hayter in deze vlakke etappe richting Warrington. Daar kon Van Aert mogelijk zelfs meesprinten voor een nieuwe overwinning, maar eerst was het aan een aantal vroege vluchters om het er nog eens op te wagen. VIJF VLUCHTERS Jacob Scott voelde zich - niet voor het eerst tijdens deze Tour of Britain - wel geroepen. Dan Bingham, Christopher Blevins, Nickolas Zukowsky en Leon Mazzone waren zijn vier metgezellen. Nadat hij weer wat punten gesprokkeld had voor het bergklassement, paste Scott als eerste. Op dat moment hadden de vier anderen nog iets meer dan een halve minuut over. Ook Mazzone ging op elf kilometer van de aankomst overboord. Deceuninck-Quick.Step en Ineos reden de laatste kloof dicht: op anderhalve kilometer van de streep waren alle koplopers teruggegrepen. HAYTER KLOPT NIZZOLO IN SPRINTDUEL Vooraan in het peloton kwam het tot een valpartij. Zo namen vijf renners afstand, maar er kwamen er nog wel wat terug. Het werd een duel tussen Hayter en Nizzolo: Hayter haalde het en neemt dankzij de bonificatieseconden de leiderstrui van Van Aert over.