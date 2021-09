Wout van Aert na nieuwe ritzege in Tour of Britain: "Misschien niet grootste overwinning ooit, maar wel zeer tevreden met de manier waarop"

Sterke prestatie van Wout van Aert in de Tour of Britain. Onze landgenoot kon namelijk zijn tweede overwinning in de rittenwedstrijd boeken in een rit met een lastige finish. Hij haalde het voor Alaphilippe.

Volgens van Aert heeft hij afgezien in de slotfase. "Het was twee kilometer lang pijnlijk. Onderaan de slotklim was het erg steil. Ik had me tot doel gesteld om dat lastige stuk te overleven. We wisten dat Alaphilippe en Woods vandaag de grootste concurrenten zouden zijn. Toen ik in het wiel van die mannen zat, wist ik dat ik op mijn sprint kon vertrouwen", legde van Aert uit op de website van Jumbo-Visma.

"Ik zette een goede sprint in toen Alaphilippe in de aanval ging. Het is misschien niet de grootste wedstrijd die ik ooit gewonnen heb, maar ik zal nog lang tevreden zijn met de manier waarop ik het gedaan heb. Ik ben erg blij met deze overwinning", aldus Van Aert.