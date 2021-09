Zwitserse topfavoriete maakt het waar op EK tijdrijden en doorbreekt reeks van gouden medailles voor Oranje

Op de vijf eerste EK's was het goud in het tijdrijden bij de dames telkens voor Oranje. De Zwitserse Marlen Reusser was dit jaar echter de topfavoriete en heeft het helemaal waargemaakt. Ze was een klasse te sterk voor de rest.

Ann-Sophie Duyck was de eerste Belgische die op het startpodium mocht vertrekken. Ze zette een voorlopige toptijd neer, maar wist ook wel dat heel wat rensters daar nog onder gingen duiken. Een eerste echte richttijd werd neergezet door de Duitse Lisa Klein. Reijanne Markus was de volgende kandidaat-medaillewinnares. Zij deed er 21 seconden langer over dan Klein. Ondertussen was ook Sara Van de Vel goed bezig. Haar tijdrit zou uiteindelijk goed zijn voor een negende plaats, verdienstelijk gedaan van de ex-triatlete. REUSSER NEEMT MEER AFSTAND NA TUSSENPUNT In de strijd om de Europese titel werd aan het tussenpunt al één en ander duidelijk. Reusser had daar de snelste tijd en was 7 seconden sneller dan Van Dijk. Voor het brons ging het tussen Klein en Brennauer. Reusser nam alleen nog maar meer afstand en deed aan de finish 19 seconden beter dan Van Dijk! Goud voor Zwitserland dus en zilver voor Nederland. Het brons ging nog naar Brennauer, die de derde plek afsnoepte van landgenote Klein.