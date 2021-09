Niels Albert keert terug naar de wereld van het veldrijden

Dit weekend komt het veldritseizoen weer op gang en Niels Albert zal opnieuw van de partij zijn.

Met de Ethias Cross in Lokeren wordt zaterdag de eerste veldrit van het seizoen gereden. Ook Niels Albert is opnieuw van de partij in het wereldje.

Albert moest in 2014 zijn carrière noodgedwongen stopzetten door hartritmestoornissen. Nu komt hij als co-commentator bij VTM weer in het wereldje.

“Ik was in het verleden al een paar keer analist, maar als co-commentator start ik zonder ervaring”, zegt de 35-jarige Albert aan Het Nieuwsblad. “Maar schrik is een slechte raadgever. Als ik mijn gezond verstand gebruik en mezelf blijf, komt dat wel goed. Ik ben wel zinnens objectief en correct te blijven. Ik denk dat dat ook is wat de kijker van een co-commentator verlangt.”