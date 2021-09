Luxemburger van Trek-Segafredo is in 2022 ploegmaat van Capiot bij Arkéa-Samsic: "Quintana en Barguil bijstaan"

Al zeker twee renners uit de Benelux rijden volgend jaar voor Arkéa-Samsic. Amaury Capiot en de Luxemburger Michel Ries. Die laatste is bezig aan zijn tweede seizoen bij Trek-Segafredo, maar zoekt volgend seizoen dus andere oorden op.

De 23-jarige Ries heeft bij Arkéa-Samsic een contract getekend voor twee jaar. "Dit is een mooie kans voor mij. Arkéa-Samsic is een familiale ploeg en daar was ik naar op zoek. De Franse kalender ligt me ook wel. Frankrijk heeft een sportcultuur", zegt Ries op de site van Arkéa-Samsic.

QUINTANA EN BARGUIL BIJSTAAN

"Ik ben zelf eerder een klimmerstype", stelt hij zichzelf voor. "Mijn doel volgend jaar is om Arkéa-Samsic zoveel mogelijk te helpen en kopmannen Nairo Quintana en Warren Barguil bij te staan in de bergen. Als ik zelf kansen krijg, moet ik die grijpen."

Dit jaar rijden er drie Belgen voor Arkéa-Samsic: Amaury Capiot, Benjamin Declercq en Christophe Noppe. Declercq en Noppe zijn echter einde contract, Capiot ligt nog vast tot 2023. Capiot en Ries worden dus al zeker ploegmaats.