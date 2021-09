🎥 Puntjes op de 'i'! Wout van Aert wint nu ook laatste rit in Tour of Britain en graait eindzege mee

En of Wout van Aert klaar is voor het WK wielrennen!

Na de 1e, de 4e en de 6e rit was Wout van Aert ook de beste in de 8e en laatste etappe in de Tour of Britain. Ouderdomsdekens Greipel en Cavendish eindigden op plaatsen twee en drie in de massasprint.

De rode loper werd uitgerold voor Cavendish door wereldkampioen Alaphilippe maar werd verrast door Greipel langs rechts. In de laatste 50 meter rukte Van Aert zich los, goed voor een nieuwe ritzege.

Door zijn overwinning klimt Van Aert dankzij de bonificatieseconden voorbij Ethan Hayter in het algemeen klassement en schrijft hij de eindzege op zijn naam.

Van Aert lijkt na een afwezigheid van bijna anderhalve maand helemaal klaar voor het WK Wielrennen dat volgende week van start gaat in Vlaanderen.