Alpecin-Fenix haalt jonge Duitser weg bij opleidingsploeg Jumbo-Visma: "Eén van de beste ploegen ter wereld"

Alpecin-Fenix is al druk bezig geweest op de wielermarkt. Ook een jonge Duitser van Jumbo-Visma maakt de overstap naar Alpecin-Fenix. Een renner van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, eigenlijk. Het gaat om Maurice Ballerstedt.

Ballerstedt zal dus vanaf 2022 deel uitmaken van Alpecin-Fenix en heeft een contract getekend voor drie jaar. "Het vooruitzicht om mijn profdebuut te maken bij Alpecin-Fenix is een droom die uitkomt. Het is de laatste jaren één van de beste ploegen ter wereld geworden. Het is enorm boeiend om me bij dit project aan te sluiten."

Wat voor een type renner ziet hij zichzelf in de toekomst worden? "Mijn kracht ligt vooral in de klassiekers, de zware koersen en tijdritten. Ik ben supergretig om te leren bij wat één van de beste ploegen is op deze domeinen. Ik kijk er naar uit om me in elk aspect te verbeteren en deel uit te maken van toekomstige successen", zegt de 20-jarige Ballerstedt op de Facebookpagina van Alpecin-Fenix.

Eind dit jaar zal deze jonge hardrijder twee seizoenen hebben doorgebracht bij het Development Team van Jumbo-Visma. Hij veroverde eerder dit jaar de zilveren medaille op het Duits tijdritkampioenschap bij de beloften.