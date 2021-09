Ook in Duitsland is er gecrosst: winst voor Alpecin-Fenix en Thijs Aerts op het podium, zes Belgen in de top tien

Kevin Vanbuggenhout

Vandaag 09:30 |







Foto: © photonews

Het veldritseizoen werd geopend met de Rapencross, maar ook in Duitsland was er cross. Thijs Aerts was daar bijvoorbeeld aanwezig en deed het uitstekend. Aerts reed naar een tweede plaats. Enkel thuisrenner Marcel Meisen moest hij voor zich dulden. Plaats van het gebeuren was Lützelbach. Uit het deelnemersveld daar bleek dat lang niet alle Belgen naar Lokeren waren afgezakt. Zeker een deel jongere talenten koos voor de cross op het Bikes 4 Festival. Marcel Meisen van Alpecin-Fenix soleerde daar naar winst. Na 58 minuten en 10 seconden zat zijn veldrit erop, hij had 35 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger. NET GEEN PODIUM VOOR LOOCKX Dat was dus Thijs Aerts, die op zijn beurt op zijn eentje rondreed op de tweede plek. Nog eens 10 seconden later bolde de Zwitser Timon Rüegg als derde over de streep. Lander Loockx kwam een achttal seconden te laat om te kunnen duelleren voor de laatste podiumplaats. Met hem erbij zaten er dus wel twee Belgen in de top vijf en nog meer landgenoten volgden in het tweede deel van de top tien. Ook Gerben Kuypers (7e), Yentl Bekaert (8e), Jens Clynhens (9e) en Arne Vrachten (10e) bleven binnen de anderhalve minuut van de winnaar.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.