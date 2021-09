Podiumplaats is al mooie opsteker voor nummers 2 en 3 in Lokeren: "Geamuseerd door me helemaal kapot te rijden"

Eli Iserbyt won de cross in Lokeren, maar ook de nummers 2 en 3 keerden tevreden huiswaarts. Het amusement, het gevoel op de fiets, dat stond voorop voor Lars Van der Haar en Michael Vanthourenhout. Zij maakten het podium compleet.

Lars Van der Haar verraste zichzelf toch wel enigszins met zijn podiumplaats. "Ik ben goed aan het seizoen begonnen, dat had ik niet meteen verwacht. Normaal gezien rijd ik in mijn eerste wedstrijden niet eens in de top tien", was de Nederlander in een reactie bij VTM zich bewust van zijn statistieken.

CROSSPLEZIER

De Rapencross is dus zeker een wedstrijd om zich aan op te trekken. "Dit is zeker een opsteker. Ik heb me geamuseerd door me helemaal kapot te rijden." Opnieuw dat crossplezier beleven, dat was het voornaamste. Van der Haar had zich voorgenomen om zich niet blind te staren op een uitslag. "Of ik nu tweede of vierde werd, maakte me niet zoveel uit."

Michael Vanthourenhout reed naar een derde plaats en zo had Pauwels Sauzen-Bingoal twee crossers op het podium. "Ik kon makkelijk volgen, maar zodra ik zelf iets ondernam, liepen mijn benen vol. Er is dus nog wat training nodig, maar het gevoel op de fiets was al goed. Ik sta meteen op het podium, het ziet er goed uit voor de toekomst."