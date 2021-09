Rugproblemen? Mathieu Van der Poel meteen de beste in Antwerp Port Epic

Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste koersdag na een lange periode meteen het zegegebaar kunnen maken. De renner van Alpecin-Fenix haalde het in een Nederlands onderonsje van Taco Van der Hoorn.

Voor Mathieu van der Poel diende de Antwerp Port Epic vooral als testcase voor het komende WK en Parijs-Roubaix. Mocht hij nog te veel last ondervinden, zat zijn wegseizoen er meteen op.

Met nog ruim 60 kilometer voor de boeg testte Van der Poel de benen al eens en zette hij de gashendel open vooraan. Zijn ploegmakkers van Alpecin-Fenix waren attent en raakten in totaal met 4 (Van der Poel, De Bondt, Rickaert en Merlier) in de kopgroep van 13.

🎥 @mathieuvdpoel testing the legs on one of the many gravel sections. pic.twitter.com/cBCLy2Oc7A — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) September 12, 2021

Op een onverharde strook op 25 kilometer van de finish trok Van der Poel nog eens fel door. Tot zijn grote verbazing kwam Taco Van der Hoorn nog terug naar zijn wiel.

Pechvogel van de dag

WIe niet in de achtervolgende groep zat, was Rasmus Tiller. De Noor kreeg te kampen met materiaalpech en enkele hectometers na zijn fietswissel had hij opnieuw een lekke band. Enkele minuten later switchte het beeld opnieuw naar Tiller die met een leegloper zat.

Nederlands onderonsje

Voorin reden Van der Poel en Van der Hoorn al snel een comfortabele voorsprong van een minuut bij elkaar. Beide Nederlanders bleken ook te vertrouwen op hun sprint want ze maakten geen aanstalten om aan te vallen.

Van der Poel begon vanop de kop aan de sprint, Van der Hoorn probeerde nog wel even maar het was al snel duidelijk dat de renner van Alpecin-Fenix het zou halen. Rugpijn of niet, Mathieu van der Poel lijkt helemaal terug te zijn.