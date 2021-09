Uiteraard is Sven Nys superfier op 'zijn' Europees kampioen: "Ik heb toch even in m'n arm moeten knijpen"

Sven Nys was erbij toen zijn zoon Thibau in 2019 Europees kampioen in het veld werd bij de junioren. Nu heeft Thibau de Europese titel veroverd op de weg bij de beloften, dat is nog wel wat anders. Deze keer zonder dat papa Sven aanwezig was, want die zat op de Ethias Cross in Lokeren.

Daar gaf Sven Nys een reactie aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb toch even in m’n arm moeten knijpen. Het was spannend. Het komt niet uit de lucht gevallen, er was heel wat te doen rond zijn prestaties van de afgelopen maanden. Hij heeft heel verstandig gekoerst." Thibau was op papier de snelste in de kopgroep en dat bleek ook aan de finish. "Als je zo’n wapen hebt, dan moet je proberen wat zuinig te zijn zodat je de explosiviteit kan uitspelen. Dat zal op de weg niet altijd evident zijn, maar hij bewijst ook dat hij die klim over kan en mee kan met de betere klimmers. Dat biedt heel veel perspectief." Wie weet wat er nog allemaal mogelijk is? De verwachtingen voor het WK zijn meteen ook de lucht ingegaan. "Het parcours moet hem daar beter liggen, de klimmetjes zijn daar minder lang. ‘t Is zijn thuiswedstrijd, dat ligt hem als gegoten. Maar het wedstrijdverloop heb je natuurlijk niet altijd onder controle. Ik denk dat ze nog meer de sterke mannen kunnen gaan uitspelen daar. Ik denk onder meer aan Florian Vermeersch. Wie weet wat er nog allemaal mogelijk is?" Is Thibau Nys de volgende die vanuit het veldrijden doorgroeit naar een succesvolle profcarrière op de weg? "Veldrijden is de beste leerschool. Dus ik denk dat in de toekomst heel veel jonge gasten er nog altijd hun start zullen maken en zich daarna ontplooien in verschillende disciplines. Thibau zal daar ook zeker eentje van zijn, maar hij gaat niet zomaar de deur sluiten voor het veldrijden."