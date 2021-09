Coach Van Den Bosch vindt Thibau completer dan Sven: "Dan moet je zeggen dat hij elke wedstrijd aankan"

Ook op de weg zou Thibau Nys wel eens verder kunnen geraken. Verder dan vader Sven, wiens grote successen er vrijwel uitsluitend in het veld kwamen. Paul Van Den Bosch meent dan ook dat Thibau een completere renner is en eigenlijk elke wedstrijd aankan.

"Ik weet hoe gevaarlijk het is om de lat te hoog te leggen. Daarom blijf ik ook nu nog temperen. Maar dat het talent er is, heb ik altijd gezegd. Thibau duwt de laatste jaren topwaarden op verschillende fronten. Hij heeft bijvoorbeeld een piekwaarde in watt per kilogram die op niveau is van WorldTour-sprinters", stelt de trainer van Thibau Nys bij Sporza.

TALENT BOVEN HET GEMIDDELDE

Nys junior is polyvalent en legt ook regelmaat in zijn prestaties. "Hij heeft fond, kan bergop rijden en kan sprinten. Hij combineert enkele kwaliteiten die ertoe kunnen leiden dat hij een topper kan worden. De Ronde van Namen, het EK, het BK: hij rijdt standaard bij de eerste 3. Je kunt er niet naast kijken dat er talent in zit dat boven het gemiddelde uitsteekt."

© photonews

Wat voor een type renner zou hij kunnen worden? "Het is nog te vroeg om te zeggen dat hij eventueel een ronderenner is. Daar moet je bijvoorbeeld de Baby Giro voor gereden hebben. Wat zijn je kwaliteiten om dagen na elkaar cols te beklimmen? Op stage zien we dat hij zeker bergop kan, maar als je alles bij elkaar legt - zijn piekvermogen, zijn waarden over 10 minuten - dan moet je zeggen dat hij elke wedstrijd aankan."

MOTOR NOG IN ONTWIKKELING

Is Thibau een meer complete renner dan Sven was? "Ja. Zeker als wegrenner en dan vooral door die sprintsnelheid, al had Sven wel een enorm grote motor. Die is bij Thibau nog in ontwikkeling. Ik denk niet dat Sven het potentieel had om op de weg grote wedstrijden te winnen in de sprint. Dat doet zijn zoon wel. Hij heeft toekomst als renner en hij heeft kwaliteiten waar veel jonge renners jaloers op zijn."

Van Den Bosch beseft dat het wel kwestie is om niet te hard van stapel te lopen. "Ik heb veel jonge talenten zich zien kapotrijden omdat de lat te hoog lag. Het is zaak om maturiteit en consistentie te kweken. Als het erin zit, dan komt het wel. Ook op training ben ik op de rem gaan staan. Ook nu bouwen we nog veel rust in. Er zit dus nog veel rek op."