Lotto-talent Arnaud De Lie eindigt rittenkoers met tweede plek in laatste etappe en mét eindwinst

Arnaud De Lie heeft afgemaakt waar hij mee begonnen was. De 19-jarige renner van Lotto Soudal was de beste in de Ronde van Zuid-Bohemen. Hij laat zo zien dat er in de opleidingsploeg van Lotto Soudal zeker nog talent aanwezig is.

De Lie begon als leider aan de laatste etappe, met een voorsprong van zes seconden op de Nederlander Van der Meer, zijn eerste achtervolger. Het was dus zeker nog niet geklonken. De vierde en laatste rit in de Tsjechische rittenkoers draaide na 185 kilometer uit op een massasprint. De eindzege stond op het spel, De Lie deed dus volop mee en kon zijn sprintsnelheid nog eens in de verf zetten. Enkel de Italiaan Damiano Cima pakte uit met een nog straffere sprint, maar De Lie werd mooi tweede en hield Van der Meer vijf plaatsen achter zich. Milan Fretin, de Belgische ploegmaat van De Lie bij Lotto, kwam als achtste over de streep. BONIFICATIESECONDEN Door zijn tweede plaats in de rituitslag had De Lie nog bonificatieseconden gepakt en stelde hij de eindzege veilig. De Lie wint de Ronde van Zuid-Bohemen met 13 seconden voorsprong op Van der Meer en 19 seconden op Cima. Met Fretin op plaats 6 en Van Boven op plaats 9 eindigden nog twee andere Belgen van de U23 van Lotto in de top tien.