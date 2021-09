Ook Ben Hermans mag terugblikken op een sterk EK: "Je kan Remco Evenepoel niets verwijten"

Een sterke Remco Evenepoel werd tweede op het EK. Ook Ben Hermans mag tevreden terugblikken. Hermans was mee in de kopgroep van tien man en was aan de streep achtste. Mooi, al had hij zelf graag Evenepoel nog een plekje hoger zien eindigen.

Het is een tweede plaats geworden voor de kopman. Hoe kijkt Ben Hermans daar naar? "Je kan Remco niets verwijten, vind ik. Colbrelli is in de vorm van zijn leven, we wisten dat het heel moeilijk zou worden om hem te lossen", reageerde Hermans bij HLN. "Toen we wegreden met tien zat ik in zijn wiel en moest hij nochtans alles uit de kast halen om aan ta haken. 'Niemand kan jou volgen', zei ik tegen Remco. Helaas."

Eentje kon dat dus wel. Aan de Belgische ploeg heeft het ook niet gelegen. "De hele ploeg was sterk. In alle belangrijke ontsnappingen waren we mee. Jammer dat Victor Campenaerts materiaalpech kende, anders hadden we drie Belgen meegehad in die kopgroep van tien."

KOERS BRAK VROEG OPEN

De koers ontwikkelde zich niet helemaal zoals Hermans had verwacht. "Eigenlijk had ik een grotere groep verwacht in de finale en was het plan om de koers op twee ronden van het einde open te breken. Maar ze brak al open met nog zeven ronden te gaan. De warmte en de vochtigheid maakten het echt superlastig. Ik voelde zelf krampen opkopen, maar beet ze door."