Stan Dewulf had graag Evenepoel aan gouden medaille geholpen: "We zijn een klein beetje ontgoocheld"

Ook Stan Dewulf deed alles wat hij kon op het EK in dienst van Remco Evenepoel. Laatstgenoemde behaalde uiteindelijk zilver. Het liet toch enigszins een spoor van ontgoocheling na in het Belgische kamp. Volgens Dewulf kan de WK-ploeg wel iets positief meenemen uit het EK.

Stan Dewulf was in zijn reactie bij Sporza positief over de eigen prestatie. "Ik voelde van in het begin van de koers dat het wel in orde was. Na de Vuelta was het op training niet super, ik was dus wel benieuwd naar de koers. Ik denk dat ik goed bij Remco heb kunnen blijven en de koers heb kunnen openbreken. Ik was blij met de conditie."

Welk gevoel laat die tweede plaats van Evenepoel na? "Ben Hermans zei dat Colbrelli één van de laatste mannen was die kon aanpikken. Het was net wel of net niet. We zijn een klein beetje ontgoocheld, maar ik denk dat we een goede prestatie hebben neergezet. Het was ook gewoon een heel harde koers."

Na drie uur koers was iedereen stikkapot

Dat viel op, terwijl dit EK toch 'slechts' 180 kilometer telde. "Na drie uur koers was iedereen stikkapot. De warmte en het wedstrijdverloop waren loodzwaar. Er is zo hard gekoerst in de aanloopfase. Ik was wel onder de indruk van het slagveld."

Het WK gaat Stan Dewulf niet rijden, maar zegt het voorbije EK iets over het komende kampioenschap? "Het WK-parcours is sowieso anders, daar zal ook meer nervositeit zijn. Ik denk dat ze moeten meenemen dat de mannen die het WK moeten rijden in orde zijn. Ze moeten goede afspraken maken vooraf, we hebben hier getoond dat die ook gemaakt zijn en dat iedereen de rangorde kent."