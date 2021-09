Vanthourenhout over gretige Campenaerts, Remco's temperament en het WK: "Hoop dat Colbrelli zwaar uit de bol gaat"

Sven Vanthourenhout loodste België naar vijf EK-medailles, met dus zilver voor Remco Evenepoel in de wegrit. Een Evenepoel die bijgestaan werd door een sterke ploeg, met onder meer een wel zéér gretige Campenaerts. Ondertussen won Van Aert in Groot-Brittanië. Wat betekent dat voor het WK?

Vanthourenhout staat in HLN stil bij alweer een goede prestatie van Victor Campenaerts. "Victor verbaast ons al het hele seizoen. En hij blijft verbazen. In dit peloton hoorde hij bij de vijf beste renners in koers. Op een bepaald moment von dik hem zelfs te goed, had ik hem liever vijf procent minder zien zijn. Zo gretig!"

Uiteindelijk was het dan aan de kopman. Vanthourenhout sprak Evenepoel nog iets toe in de laatste tien kilometer. "Ik vroeg hem om niet meer op kop te komen. Tenzij om te versnellen of te demarreren. Maar goed, Remco's temperament haalde de bovenhand op wat ik vroeg. Het had ook weinig verschil gemaakt, denk ik. Vanaf het moment dat Colbrellli mee over de top geraakte, reden we voor zilver."

REMCO GEEN WATERDRAGER MAAR SUPERVORM BIJ WOUT

Wat met Evenepoel op het WK? "Remco krijgt een mooie en heel belangrijke rol en zal zeker geen waterdrager zijn. Maar die vierde ritzege en eindoverwinning van Wout van Aert in de Ronde van Groot-Brittanië is voor mij een extra bevestiging van zijn supervorm. En dus zeer goed nieuws. Op het WK zullen we een andere tactiek hanteren, daar worden de kaarten anders geschud. Met Van Aert als absolute kopman."

Dat is duidelijk. "En met hetzelfde doel: een zo goed mogelijke resultaat voor hem. In zijn geval de wereldtitel." Vanthourenhout verwacht dat de Belgen dan ook met de kersverse Europese kampioen zullen moeten afrekenen. "Stiekem hoop ik dat Colbrelli voldoende heeft aan deze trui. Dat hij goed feest in Trento, zwaar uit de bol gaat en er een serieuze kater aan overhoudt. Het zal nodig zijn. Want hij wordt een taaie klant."