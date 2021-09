Almeida bezorgt Deceuninck-Quick.Step meteen succes in lastige eerste rit in Ronde van Luxemburg

De Ronde van Luxemburg begon met een korte maar heuvelachtige rit. Mannen als Almeida, Mollema en Quintana konden op de klimmetjes misschien wel hun ding doen. Aan de finish werd het een sprint tussen de klimmerstypes, Almeida haalde het.

In ons buurland is het uiteraard ook uitkijken naar welke Belgen zich in de kijker konden rijden. Kenny Molly voelde zich hiertoe alvast geroepen en ging mee in de ontsnapping in de openingsetappe. Molly kreeg in de vlucht het gezelschap van Jack Bauer, Sebastian Schönberger, Angel Fuentes Paniego, Evaldas Siskevicius en Emerson Oronte.

Op 66 kilometer van de aankomst was de kloof tussen de zes leiders en het peloton anderhalve minuut. Een 25 kilometer verderop bedroeg het verschil nog veertig seconden. Kort nadien begonnen de eerste renners vooraan af te haken: Siskevicius en Oronte moesten de andere vier laten gaan.

MOLLY INGEREKEND OP OPLOPENDE STUKKEN

Op oplopende stukken in de finale werden ook Molly, Schönberger en Paniego ingerekend. Bauer kwam wel nog alleen boven. In de laatste drie kilometer liep het opnieuw omhoog, dat was er toch te veel aan. Gaudu plaatste zijn versnelling op 1,8 kilometer van de meet, wel iemand die dat kan natuurlijk.

Ook Gaudu slaagde er echter niet in om weg te blijven. Het kwam tot een sprint in een fel uitgedunde groep. João Almeida pakte het met brio af en snelde naar winst.