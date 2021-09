Jelle Vanendert sluit zijn carrière af met GP van Wallonië: "Van elk moment genieten"

Jelle Vanendert sluit vandaag zijn 15-jarige profcarrière af met de Grote Prijs van Wallonië.

Vandaag wordt de GP van Wallonië, van Aywaille naar de Citadel van Namen, gereden. Aan die koers heeft hij goede herinneringen, teruggaand naar een zevende plaats in 2006.

“Ik hield gelijke tred met Gilbert, Nuyens, Bonnet en Pauwels. Ik viel zelfs aan op de beklimming van de Citadel. Mijn carrière beëindigen in de GP van Wallonië woensdag is voor mij een manier om de cirkel rond te maken”, vertelde hij op het persmoment.

Een van de mooiste momenten uit zijn carrière was de veertiende etappe in de Tour de France van 2011 naar het Plateau de Beille. “Ik was in topvorm, maar ik had nooit gedacht dat ik een etappe in de Tour zou winnen, behalve in mijn jeugddromen”, klinkt het. “Die dag ging alles heel snel, ik herinner me de enorme menigte op de klim, de finishlijn, het podium, de helikopter naar het hotel waar ik rond 22.00 uur toekwam, het moment om iets te gaan drinken met Philippe Gilbert.”

Nu zet hij een punt achter zijn carrière. “Ik sluit mijn carrière af zonder stress, blij dat ik twee jaar heb kunnen werken in de ploeg van Christophe Brandt en Olivier Kaisen, met wie ik bij Lotto reed. Mijn missie was om mijn ervaring door te geven aan de jongeren. Ik deed het met vrijgevigheid. Het is een missie die ik in de toekomst graag op mij zou nemen, ook al weet ik nog niet wat mijn toekomst zal zijn.”

Vanendert hoopt dat hij een carrière na het wielrennen in de wielerwereld kan ontwikkelen. “Waarom niet als sportdirecteur? Ik zit al sinds mijn 13e in het wielrennen. Het grote verschil is nu dat ik weet dat ik me overmorgen niet meer hoef te kwellen tijdens de training. Ik heb altijd hard gewerkt om in elke koers goed te presteren. Ik weet ook dat ik woensdag niet voor de overwinning zal rijden. Dus ik ben ontspannen en ik zal van elk moment genieten.”