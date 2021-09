Waar kan Julian Alaphilippe de rest eraf rijden op het WK? "Hij geraakt er nooit meer over"

De ogen voor het WK zijn op Wout van Aert gericht, maar Julian Alaphilippe is één van de grote uitdagers.

Ook Patrick Lefevere is enorm bezig met het WK. “Julian zit zeker op schema. Hij gaat klaar zijn voor Leuven, maar de vraag is: Waar gaat hij ze eraf rijden?”, stelt de baas van Deceuninck-QuickStep in Het Nieuwsblad.

De situatie van dit seizoen is immers totaal anders dan de voorbije jaren. “Hij botst al een heel jaar op mannen als Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Twee jaar geleden had je die nog niet.”

Alles laten uitdraaien op een sprint lijkt niet het ideale scenario. “In Groot-Brittannië was de sprint bergop met Honoré aan kop en Van Aert in diens wiel. Julian moet dan met zijn voorwiel naast het achterwiel van Honoré rijden en dan zit Van Aert vast en geraakt hij er nooit meer over. Maar Julian ging nu van te ver aan. Te opgewonden. Ik heb geteld: van meter 180 tot meter 100 heeft hij zeven keer naast zich gekeken!”