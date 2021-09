Van der Sande doet er nog ereplaats bij en staat op podium in Wallonië: "Mooi van Tim Wellens, Laporte de sterkste"

Ga er de uitslagen van Tosh Van der Sande maar op na: hij is goed voor een resem ereplaatsen de voorbije anderhalve maand. Tweede in een rit in de Ronde van Denemarken, twee keer top vijf in Noorwegen, derde in de Brussels Cycling Classic en nu ook derde in de GP de Wallonie.

"We startten met een sterke ploeg, met buiten Tim Wellens en ik allemaal renners die de Vuelta gereden hebben. Het doel was om zo snel mogelijk de kloof met de ontsnapping te dichten en dat we dan onze verschillende kaarten konden uitspelen. Dat hebben we gedaan", zag Van der Sande Lotto Soudal het plannetje perfect uitvoeren.

LEKKE BAND KRON SPIJTIGE ZAAK

Vervolgens had de ploeg wel met enige pech te kampen. "In de finale reed Andres Kron voor een tweede keer lek. Spijtig, want hij had belangrijk kunnen zijn. Enkel Tim en ik waren dus nog mee op het einde. Tim Wellens zei me dat ik er voor mocht gaan, dat was mooi van hem."

Aan de aankomst was het dus aan Van der Sande zelf. "Ik begon mijn sprint op 200 meter van de streep, maar Laporte was duidelijk de sterkste. Ik denk dat de derde plek het hoogst mogelijke was. Ik ben blij met mijn vorm sinds de Ronde van Denemarken. Ik kijk uit naar de Primus Classic van zaterdag, die ligt me goed."