Campenaerts ontleedt tijdrijders op WK: "Denk dat Van Aert dichter zal zijn in wegrit, Evenepoel meest aerodynamische"

Campenaerts is de man die België leerde tijdrijden. Op het WK in eigen land zijn Van Aert en Evenepoel de Belgische tijdrijders van dienst. Voor de medailles krijgen ze voornamelijk concurrentie uit Italië en Zwitserland, ziet Victor Campenaerts.

Campenaerts ontleedt in HLN de hoofdrolspelers voor het WK tijdrijden en staat om te beginnen stil bij Wout van Aert. "Ik denk dat hij er dichter bij zal zijn in de wegrit. Van Aert is in supervorm, maar hij zou beter tot zijn recht komen op een zwaarder parcours. Voor iemand die zo technisch is, is het ook jammer dat er zo weinig bochten zijn. Hij kan wereldkampioen worden, maar ik vrees dat Ganna en Küng beter zullen zijn."

© photonews

De tweede Belgische troef is Remco Evenepoel. "De lange afstand is in zijn voordeel, maar er had meer hoogteverschil mogen zijn voor hem. Evenepoel is de meest aerodynamische renner die zondag aan de start komt. Dankzij zijn kleine gestalte en fantastische houding moet hij minder vermogen leveren dan de concurrentie. Het podium is haalbaar, ,maar wordt niet evident."

Ook over de buitenlanders laat Campenaerts zijn licht schijnen. Topfavoriet is voor hem toch weer Filipp Ganna, die volgens hem op het EK nog in opbouw was. Daar was de titel voor Stefan Küng. Campenaerts omschrijft de Zwitser als de uitdager van Ganna. Het parcours van Knokke-Heist naar Brugge moet Küng ook liggen, aldus Campenaerts.