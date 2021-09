Evenepoel gefocust op zijn inspanning: "WK in eigen land unieke ervaring, maar tijdens tijdrit valt er niet veel te genieten"

Ook Remco Evenepoel heeft twee dagen voor de WK-tijdrit de pers te woord gestaan. Gaat hij genieten van het WK in eigen land? Dat gaat moeilijk worden, maar Evenepoel wil het wel proberen. Op sportief gebied zal het van belang zijn goed in te delen.

Remco Evenepoel zat er ontspannen bij en keek alvast uit naar het WK in Vlaanderen. "Het is altijd speciaal om in eigen land te koersen, vind ik. Bij een WK is dat nog een tikkeltje extra. In eigen land een WK, dat komt toch niet vaak voor. Of we vooruit geroepen gaan worden, zal ook van de mensen afhangen. Maar het is sowieso leuk, hé."

Tijdens de wegrit zal het pas echt druk worden langs de kant van het parcours. Uitkijken of er voor de Belgen tussen Knokke-Heist en Brugge ook sprake is van een thuisvoordeel. "Ik denk wel dat dat een unieke ervaring is, maar het is moeilijk om daarvan te genieten, want in een tijdrit valt er niet veel te genieten. Toch ga ik dat zoveel mogelijk doen, voor en na de tijdrit."

Je moet niet te hard van stapel lopen

Evenepoel heeft onlangs nog een tijdrit gereden op het EK. Die was iets meer dan 20 kilometer lang. Er komen nu nog een pak kilometers bij. "Als je u op een tijdrit van 20 kilometer kunt vergalopperen, kun je dat ook op één van 40 of 45 kilometer. Je moet gewoon goed indelen en niet te hard van stapel lopen in het begin. Het einde is ook nog lastig. Een slimme tijdrit rijden, dat zal ook belangrijk worden."