Lotto Soudal komt met straffe selectie aan de start van Eschborn-Frankfurt: Degenkolb, Gilbert en Wellens zijn de kopmannen

Lotto Soudal heeft deze ochtend haar selectie bekendgemaakt voor Eschborn-Frankfurt. De Belgische wielerploeg heeft drie kanshebbers voor de overwinning, want Degenkolb, Gilbert en Wellens zijn de kopmannen voor de Duitse wedstrijd.

Daarnaast beschikken Degenkolb en Gilbert over enkele uitstekende knechten in Eschborn-Frankfurt. Zo zijn ook Matthew Holmes, Sylvain Moniquet, Maxim Van Gils en Andreas Kron van de partij voor Lotto Soudal.

