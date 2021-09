Nog een jaar langer Dries De Bondt als laatste winnaar van Memorial Rik Van Steenbergen en ook Sluitingsprijs afgelast

De Memorial Rik Van Steenbergen werd bij de vorige editie gewonnen door Dries De Bondt. Dat was in 2019, ondertussen al twee jaar geleden. Vorig jaar ging de memorial al niet door vanwege corona en ook dit jaar zal het er niet van komen.

De Memorial Rik Van Steenbergen is een koers die eigenlijk niet mag ontbreken tijdens het Vlaamse wielerseizoen. Toch is dat nu al voor het tweede jaar op rij het geval. De Bondt, die in 2019 nog won in het shirt van Corendon-Circus, blijft dus de laatste winnaar.

BINGOAL CYCLING CUP ZIT AL SNEL AAN LAATSTE MANCHE

In principe was de Memorial Rik Van Steenbergen ook de laatste manche van de Bingoal Cycling Cup. Die competitie loopt nu onverwacht vroeg ten einde. Het Kampioenschap van Vlaanderen, oftewel Koolskamp Koers, is zo automatisch de laatste manche.

Overigens is er nog een andere Vlaamse eendagskoers die dit jaar niet zal kunnen doorgaan. De Nationale Sluitingsprijs, die twee dagen na de Memorial Rik Van Steenbergen gepland stond, op 12 oktober, krijgt ook geen nieuwe editie in 2021.