Pech voor kopman bij Team DSM: Hij zal dit seizoen geen wedstrijden meer rijden door een sleutelbeenbreuk

De 25-jarige Jai Hindley zal dit seizoen niet meer in actie komen voor zijn ploeg Team DSM. In de Ronde van Slowakije is de kopman namelijk zeer hard tegen de grond gegaan en daarbij zou hij zijn sleutelbeen gebroken hebben.

Jai Hindley kende in 2020 een zeer sterk wielerjaar. Zo won hij onder meer een etappe in de Ronde van Italië en in het algemeen klassement eindigde de Australiër dan ook op een uitstekende tweede plaats.

In 2021 kende Hindley vooral pech en ook het einde van het seizoen zal hij niet goed kunnen afsluiten. Hij zal dit seizoen namelijk niet meer in actie komen na een valpartij in de Ronde van Slowakije. Hindley heeft bij de val een sleutelbeenbreuk opgelopen.