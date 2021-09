Valpartij in sprint maar Deceuninck-Quick.Step klopt Sagan opnieuw: deze keer knalt Steimle naar overwinning

Een heerlijke dag voor Deceuninck-Quick.Step, dat opnieuw wint in Slovakije. Steimle leek voor Sagan nochtans de rode loper uit te rollen in de tweede etappe. Hodeg kon niet meesprinten, maar Steimle had zoveel kracht in de benen dat hij het zelf kon afmaken.

In de openingsetappe was het Hodeg die Sagan te snel af was. Ook de rit met aankomst in Dolný Kubín draaide uit op een massasprint. Oss nam voor Bora-Hansgrohe de kop in de slotkilometers. Steimle nam over voor Deceuninck-Quick.Step, maar gele trui Hodeg zat nog veel te ver.

DUEL STEIMLE - SAGAN

Steimle draaide de laatste bocht in met Sagan in zijn wiel. Een ritzege van Sagan in eigen land leek in de sterren geschreven. Achter hem kwamen ze in die bocht ten val en zo waren meteen een heel deel rappe mannen uitgeschakeld. Het ging nog enkel tussen Steimle en Sagan.

Steimle zette dan maar vol aan en had nog zoveel fors in de benen dat hij Sagan op enkele lengten zette. Dat kon de Slovaak niet meer goedmaken: het was de eindwinnaar van vorig jaar die knap verraste en de ritzege veroverde. Voor de tweede dag op rij was het een tweede plaats voor Peter Sagan en de winst voor Deceuninck-Quick.Step.