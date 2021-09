Voor het eerst in 5 jaar Vlaming op erelijst in Koolskamp: Jasper Philipsen is 'kampioen van Vlaanderen'

Heel wat snelle mannen deden mee in het Kampioenschap van Vlaanderen. Philipsen, Jakobsen en Groenewegen waren onder andere enkele kandidaat-winnaars. De koers draaide uit op een massasprint, dat was al goed nieuws voor hen. Philipsen was de snelste.

Een massasprint, dat is ook de traditie in Koolskamp Koers, oftewel het Kampioenschap van Vlaanderen. Met Timothy Dupont won in 2016 voor het laatst een Vlaming. Vier vluchters trachtten tot in de finale om de sprint te ontlopen. Dat waren Jenner, Paulus, Quarterman en Van Schip. Jenner en Quarterman spartelden als laatsten tegen, maar op elf kilometer van de aankomst kwam alles toch weer samen. Het risico bestond dat er nadien nog aanvallen zouden komen. De sprintersploegen hielden alles echter goed bijeen en de aangekondigde sprint zou er ook komen. GROENEWEGEN KOMT ER TE LAAT UIT Een duel Jakobsen - Groenewegen behoorde tot de mogelijkheden. Bij Deceuninck-Quick.Step geraakten ze niet in de juiste positie om hun sprinter echt te laten meespelen. Ook Groenewegen zat een beetje ingesloten. Die kwam finaal nog wel opzetten, maar moest het stellen met de tweede plaats. Philipsen kwam goed uit de laatste bocht en maakte het ook mooi af. De Est Martin Laas spurtte naar plek drie.