Dan toch een verlengd verblijf voor Cavendish bij Deceuninck-Quick-Step? "We hebben een akkoord over het loon, maar..."

Mark Cavendish kwam sinds dit seizoen opnieuw in actie voor Deceuninck-Quick-Step en de Brit heeft bij de Belgische wielerformatie zijn sprintersbenen teruggevonden. Zo won hij onder meer enkele ritten en de groene trui in de Tour de France.

Sinds de terugkeer van Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick-Step, gaat het zeer goed met de Brit op sportief vlak. Zo kon hij dit seizoen al heel wat overwinningen bij elkaar rijden met als hoogtepunten uiteraard de ritzeges en groene trui in de Tour de France.

De laatste dagen was er heel wat te doen rond een verlengd verblijf voor Cavendish bij Deceuninck-Quick-Step, maar de kans lijkt dan toch bestaande dat beide partijen tot een akkoord zullen komen. "Er is een akkoord over zijn loon, maar het enige punt van discussie is wat Mark kan doen na zijn carrière", legt Patrick Lefevere uit in zijn column in Het Nieuwsblad.